خادم الحرمين يرعى الأحد ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

2020/01/24 | 22:48

اخبار السعودية )- يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد غدٍ الأحد، حفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، في تكريمٍ لملاك وجمهور الإبل، حيث سيتشرف الفائزون بالسلام عليهما.

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