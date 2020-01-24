2020/01/24 | 22:48

اخبار السعودية )- أعلنت جمعية كاثوليكية فرنسية، الجمعة، فقدان أربعة من موظفيها هم ثلاثة فرنسيين وعراقي منذ الاثنين في بغداد.وقال بنجامين بلانشارد، مدير عام منظمة "اس اواس كريتيان دوريان" غير الحكومية التي تساعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بظروف غامضة.. فقدان 3 فرنسيين وعراقي في بغداد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بظروف غامضة.. فقدان 3 فرنسيين وعراقي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).