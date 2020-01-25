العراق.. عمليات البصرة توجه بنزول الجيش إلى الشارع

2020/01/25 | 00:21

اخبار السعودية )- وجه قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال، بنزول القوات المسلحة من الجيش العراقي إلى الشارع.وذكرت القيادة في بيان، الجمعة، أن "قائد العمليات أوعز بتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين

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