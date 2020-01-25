خالد بن سلمان: إيران والتنظيمات الإرهابية «وجهان لعملة واحدة»

2020/01/25 | 00:50

اخبار السعودية )- أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أن النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية «وجهان لعملة واحدة»، مشيراً إلى أنه «ليس بالضرورة إيمانهم بالآيديولوجية ذاتها.كلاهما لا يؤمن بسيادة الدول، يؤمن بإقامة دولة آيديولوجية عابرة للحدود، كما أنهما لا يحترمان القانون الدولي».

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