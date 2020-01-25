ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 14 قتيلاً

2020/01/25 | 01:52

اخبار السعودية )- أعلنت سلطة إدارة الطوارئ التركية، مساء اليوم (الجمعة)، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 14 قتيلاً، وذلك بعد إعلان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء الزلزال.وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقوع زلزال مساء اليوم بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر بولاية ألازيغ شرقي البلاد.وذكرت "آفاد"، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أن مركز الزلزال يقع في قضاء "سيفريجه" بالولاية، مشيرة إلى وقوع هزتين ارتداديتين في ولاية ألازيغ شرقي البلاد عقب الزلزال.

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