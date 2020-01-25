تأكيد ثالث إصابة بفيروس كورونا الجديد في فرنسا

2020/01/25 | 02:54

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الصحّة الفرنسيّة، مساء اليوم (الجمعة)، تأكيد ثالث إصابة في الأراضي الفرنسيّة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

وكان الأشخاص الثلاثة قد أقاموا في الصين، ونُقِلوا إلى مستشفيات في بوردو (جنوب غرب فرنسا) وفي باريس، وقد اتُخِذت إجراءات "لعزلهم".

وكثّفت الصين الجمعة جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجدّ، إذ عزلت أكثر من أربعين مليون شخص بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة السبت بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالاً كبيراً.

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