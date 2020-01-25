الصدر يستعرض قوته... و«اختفاء» 3 فرنسيين

2020/01/25 | 03:56

اخبار السعودية )- شارك الآلاف من مؤيدي الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الجمعة في مظاهرة حاشدة ببغداد أمس للمطالبة بطرد القوات الأميركية من العراق، فيما أعلن عن اختفاء 3 فرنسيين وعراقي يعملون مع جمعية كاثوليكية فرنسية قرب السفارة الفرنسية منذ الاثنين الماضي.

وحوالي الساعة العاشرة (07:00 ت غ) تلا ممثل عن الصدر على منبر نصب في موقع المظاهرة، بياناً من رجل الدين البارز، دعا فيه جميع القوات الأجنبية إلى مغادرة العراق وإلغاء الاتفاقيات الأمنية العراقية مع الولايات المتحدة وإغلاق المجال الجوي العراقي أمام الطائرات العسكرية والمسيّرة الأميركية.

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