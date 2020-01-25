خالد بن سلمان: خلافنا مع إيران تصادُم رؤى لدينا «2030» ولديها «1979»

2020/01/25 | 03:56

اخبار السعودية )- يشدد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على أن الخلاف بين السعودية وإيران ليس متعلّقاً بالسنة والشيعة، ويصفه بأنه تصادم رؤى، قائلا: «لدينا (رؤية 2030)، بينما هم لديهم رؤية 1979، وهذه هي المشكلة، إنه صراعٌ في الرؤى بين السعودية وإيران».

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