البصرة تشتعل.. اعتقالات وحرق خيم المعتصمين

2020/01/25 | 07:33

اخبار السعودية )- أفاد ناشطون عراقيون باقتحام قوات الصدمة ساحة الاعتصام في مدينة البصرة جنوب العراق، فجر السبت، واعتقال عدة أشخاص.كما اتهم بعض المعتصمين تلك القوات بحرق الخيم وتنفيذ اعتقالات بالجملة بأوامر من محافظ

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