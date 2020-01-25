بغداد تفتح ساحاتها.. وترفع الحواجز

2020/01/25 | 10:07

اخبار السعودية )- فتحت ساحات وشوارع العاصمة العراقية، السبت، حسب ما أعلنت قيادة عمليات بغداد، بعد يوم عنيف شهده شارع محمد القاسم السريع، وساحة الكيلانيوأوضحت قيادة عمليات العاصمة أنه تم فتح جسر الأحرار وساحتي الطيران

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