ماكرون استقبل غوايدو وأيّد انتخابات رئاسية في فنزويلا

2020/01/25 | 12:12

اخبار السعودية )- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنّه استقبل في قصر الإليزيه المعارض الفنزويليّ خوان غوايدو الذي تعترف به نحو 50 دولة، من بينها فرنسا، رئيساً موقّتاً لفنزويلا.ووصل غوايدو إلى باريس بعد لقائه في لندن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومشاركته في دافوس بسويسرا بالمنتدى الاقتصادي العالمي.ووصف ماكرون اللقاء مع غوايدو أمس (الجمعة) بأنّه كان «بنّاءً»، مرفقاً تغريدته بصورة تظهر مصافحة بينهما.وكتب في التغريدة أنّ «فرنسا تدعم تنظيم انتخابات رئاسيّة حرّة وشفّافة سريعاً» في فنزويلا.

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