ظهور أول إصابات بـ«كورونا» في باكستان وماليزيا... واليابان تسجل ثالث حالة

2020/01/25 | 12:12

اخبار السعودية )- أعلنت باكستان اليوم (السبت) عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وشخّصت ماليزيا أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.وفي السياق ذاته، أكدت السلطات الصحية اليابانية اليوم اكتشاف ثالث حالة إصابة بالفيروس، وذلك بعد إصابة مئات الأشخاص به في الصين.

وفي باكستان، نقلت وكالة أنباء (بلومبرغ) عن قناة «إيه آر واي نيوز» قولها إن المريض المصاب بالفيروس سافر إلى مدينة مولتان عقب وصوله إلى كراتشي من الصين عبر دبي يوم 21 يناير (كانون الثاني) الجاري.

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