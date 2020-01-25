مواجهات وسط بغداد.. رصاص وغاز و7 مصابين

2020/01/25 | 12:41

اخبار السعودية )- أفادت مصادر طبية في العاصمة العراقية بغداد، السبت، بوقوع 7 إصابات بعدما أطلقت قوات الأمن النار على محتجين في ساحة الخلاني.في التفاصيل، لاحقت قوات مكافحة الشغب محتجين عند جسر السنك في بغداد ثم أطلقت

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