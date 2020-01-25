الصين تنشر مسعفين من الجيش في «بؤرة كورونا»... وإجراءات لاحتواء الفيروس

2020/01/25 | 12:43

اخبار السعودية )- وصلت اليوم (السبت) فرق مسعفين من مدن شنغهاي وجوانجدونج ومن جيش التحرير الشعبي الصيني إلى مدينة ووهان، وسط الصين؛ حيث بؤرة تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لتقديم العون الطبي للمصابين.

ووضعت السلطات الصينية 1200 (ألفا ومائتين) من المسعفين رهن الاستدعاء في مدينة ووهان فقط، في حين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات بالبلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 41 شخصا، ووصول حالات الإصابة المؤكدة إلى 1287 شخصا في 30 إقليما حتى اليوم (السبت)، 500 حالة منها في ووهان، عاصمة إقليم هوبي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

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