وزير المالية اللبناني: الحكومة تعمل على وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد

2020/01/25 | 13:45

اخبار السعودية )- التقى وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني، اليوم (السبت)، في مسؤولاً رفيعاً في صندوق النقد الدولي في إطار «زيارة مجاملة» تأتي في وقت تشهد البلاد تدهوراً اقتصادياً ومالياً متسارعاً.وقال وزني لوكالة الصحافة الفرنسية قبل بدء اللقاء مع مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في المنظمة سامي جدع: «إنها زيارة مجاملة هدفها التعرّف على فريق صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن اللقاء «لن يتركز على أي خطة إنقاذ اقتصادية».وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على وضع خطة إنقاذ هدفها إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية.

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