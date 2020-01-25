2020/01/25 | 13:45

اخبار السعودية )- أشاد معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، بالإسناد الصادق من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في صنع إنجازات ميدانية وحتى تحقيق النصر الكامل وإجهاض المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.كما ثمّن الإسناد الجوي الفاعل لتحالف دعم الشرعية في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة نهم، شرق صنعاء.جاء هذا خلال اتصالين هاتفيين أجراهما رئيس الوزراء بمحافظي الجوف اللواء أمين العكيمي وصنعاء اللواء عبد القوي شريف، اطلع خلالهما على سير المعارك والعمليات القتالية ضد ميليشيات الحوثي في جبهات نهم والجوف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء اليمني يثمّن «الإسناد الصادق» للتحالف في إجهاض المشروع الإيراني) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء اليمني يثمّن «الإسناد الصادق» للتحالف في إجهاض المشروع الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).