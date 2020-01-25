2020/01/25 | 14:44

اخبار السعودية )- أظهرت مقاطع فيديو، اقتحام قوات الصدمة العراقية، فجر اليوم السبت، ساحة الاعتصام، وأحرقت خيم المحتجين ولاحقتهم واعتقلت عدداً من الأشخاص، كما أحرقت قوات الأمن 8 خيام في ساحة الخلاني في العاصمة العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. قوات الأمن تحرق خيم المعتصمين في ساحات العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. قوات الأمن تحرق خيم المعتصمين في ساحات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).