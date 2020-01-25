متظاهرو العراق: مقتدى الصدر غدر بنا

2020/01/25 | 15:15

اخبار السعودية )- اعتبر محتجو العراق، السبت، أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر غدر بهم.وفي بيان شديد اللهجة ضد الزعيم العراقي الشيعي، اعتبرت اللجنة التنسيقية للتظاهرات أنه خان "الأحرار" في إشارة إلى المتظاهرين.كما

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