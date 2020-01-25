الصين تبني ثاني مستشفى لمصابي «كورونا»... وتحذر من «شح» الإمدادات الطبية

2020/01/25 | 15:18

اخبار السعودية )- تستعد مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة لبناء ثاني مستشفى مخصص لعلاج المصابين بالفيروس، فيما حذر مسؤول صيني من أن تفشي الفيروس ما زال حاداً وأن الإمدادات الطبية شحيحة للغاية في ووهان.

ونقلت صحيفة «الشعب» اليومية إنه من المقرر بناء المستشفى الذي سيحوي 1300 سرير، خلال نصف شهر، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت أعمال الإنشاء بدأت في المستشفى الأول المخصص لعلاج المصابين بالفيروس ومن المقرر الانتهاء من بنائه في الثالث من فبراير (شباط) المقبل.

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