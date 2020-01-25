علماء حذّروا عام 2017 من تسرب فيروس جديد من مختبر في ووهان الصينية

2020/01/25 | 15:49

اخبار السعودية )- حذر علماء أميركيون في عام 2017 من أن فيروساً يشبه السارس يمكن أن ينتقل خارج مختبر أنشئ في ذلك العام في ووهان بالصين لدراسة بعض أخطر مسببات الأمراض في العالم.والآن، أصاب فيروس كورونا الشبيه بالسارس أكثر من 800 شخص في ووهان تحديداً التي تفشى بها فيروس كورونا الجديد وانتشر إلى 10 دول أخرى على الأقل، وتوفي 25 في ووهان والمقاطعات القريبة، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وقامت الصين ببناء أول مجموعة مكونة من خمسة إلى سبعة أنواع من المختبرات الطبية المصممة لتوفير أقصى درجات الأمان في ووهان عام 2017، بغرض دراسة مسببات الأمراض الأكثر خطورة، بما في ذلك فيروسا إيبولا والسارس.

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