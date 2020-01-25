2020/01/25 | 15:49

اخبار السعودية )- غرّمت وزارة النقل الأميركية (الجمعة) شركة طيران «دلتا إيرلاينز» 50 ألف دولار، لتسوية مزاعم بأنها انتهكت القانون الفيدرالي بالتمييز ضد الركاب المسلمين.وحسب وزارة النقل فإن الشركة «شاركت في سلوك تمييزي» ضد ثلاثة ركاب مسلمين في حادثين منفصلين عام 2016، خلال رحلة من باريس إلى أوهايو ورحلة أخرى من أمستردام إلى نيويورك.وفي كلتا الحالتين، تم طرد الركاب من مقاعدهم بسبب مخاوف تجاههم من المضيفات والركاب المجاورين، وفق ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريم شركة طيران أميركية 50 ألف دولار بسبب «التمييز ضد مسلمين») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريم شركة طيران أميركية 50 ألف دولار بسبب «التمييز ضد مسلمين») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).