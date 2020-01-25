محامو ترمب يبدأون دفاعهم عنه في مجلس الشيوخ

2020/01/25 | 17:22

اخبار السعودية )- يبدأ محامو الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (السبت) دفاعهم عنه أمام مجلس الشيوخ في قضية مساءلته بغرض العزل، وذلك بتفنيد اتهام الديمقراطيين له بأنه أساء استعمال السلطة، وسيدرسون أيضا دفوعاً أكثر تفصيلاً للتقدّم بها في الأسبوع المقبل.وفي جلسة قصيرة اليوم سيُطلق محامو ترمب مرحلة إبداء الدفوع على مدى ثلاثة أيام رداً على تأكيد الديمقراطيين أنه يجب عزله من المنصب بعد ضغوط مارسها على أوكرانيا لتجري تحقيقات بشأن جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة هذا العام.

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