بالفيديو... امرأة تسقط من الطابق التاسع ولا تصاب بأذى

2020/01/25 | 18:24

اخبار السعودية )- وثقت لقطات فيديو حادثة غير عادية في روسيا، حيث سقطت امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً من ارتفاع 90 قدماً (27 متراً تقريباً) من برج روسي، لتنهض وتسير بعيداً بعد الحادثة بقليل.

وتظهر اللقطات السيدة وهي تسقط لمدة ثلاث ثوانٍ من الطابق التاسع في مبنى سكني في مدينة إزلوخينسك، بحسب ما نشره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وسقطت المرأة على كومة ضخمة من الثلج لكنها استطاعت الوقوف مجدداً وكأنها لم تتأثر بما حدث لها، رغم ظهورها وهي ترقد على الأرض لبضعة لحظات بعد الحادثة.

لكن المرأة بدأت بعد ذلك في التحرَك وجلست بثبات في وضع مستقيم قبل أن تلتقط نفسها وتسير بهدوء.

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