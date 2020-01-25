الرئيس الصيني: الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة

2020/01/25 | 18:55

اخبار السعودية )- أقر الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم (السبت) أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي «كورونا» الذي أودى بحياة 41 شخصاً «يتسارع» ويضع الصين في «وضع خطير»، داعياً إلى تعزيز سلطة النظام الشيوعي، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد شي جيبينغ خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي (تتكون من سبعة أعضاء وتدير البلاد) أن الصين يمكنها «الانتصار في المعركة» ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وأضاف: «من الضروري إزاء وضع خطر لوباء يتسارع (انتشاره)، تعزيز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب».

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