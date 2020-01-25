تغريم رجلين لاستحمامهما أثناء ركوبهما دراجة نارية في فيتنام (فيديو)

2020/01/25 | 18:55

اخبار السعودية )- فرضت الشرطة في فيتنام غرامة مالية على رجلين بعد انتشار فيديو لهما يظهرهما وهما يستحمان أثناء ركوبهما دراجة نارية في جنوب البلاد، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وألقي القبض على حوينه ثانه خانه البالغ من العمر 23 عاماً، ورجل آخر بسبب فيديو مصور يظهرهما وهما يركبان دراجة نارية نصف عاريين في مقاطعة بينه دونغ.

وفي اللقطات، يظهر الرجلان وهما يضعان الصابون والمياه على جسميهما بغية الاستحمام.

ويُرى الرجل الجالس على المقعد الخلفي وهو يصب الماء من الدلو على نفسه وعلى السائق أمامه.

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