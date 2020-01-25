الصين تعلق الرحلات المنظمة بسبب «كورونا»

2020/01/25 | 20:28

اخبار السعودية )- قررت الحكومة الصينية، اليوم (السبت)، تعليق جميع الرحلات المنظمة رداً على تفشي وباء «كورونا»، الذي أسفر عن وفاة 41 شخصاً في البلاد، وتسجيل حالات في عدة قارات.

وأعلن التلفزيون الصيني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه اعتباراً من الاثنين لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات في الفنادق ورحلات منظمة.

وكانت الحالات التي سجلت في آسيا المحيط الهادي وأوروبا والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، لأشخاص أتوا من الصين حيث تفشى الوباء في ديسمبر (كانون الأول).

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