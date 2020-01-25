قائمة الدول التي انتشر فيها فيروس «كورونا»

2020/01/25 | 20:28

اخبار السعودية )- أُصيب بعدوى بفيروس كورونا الشبيه بفيروس سارس حتى اليوم (السبت) نحو 1300 شخص، غالبيتهم في الصين، توفي من بينهم 41، حسب آخر حصيلة رسمية.

وهذه قائمة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات الفيروس حتى اليوم (السبت)، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط - شرق) في ديسمبر (كانون الأول)، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

* أستراليا

تأكد وجود أربع حالات في أستراليا في 25 يناير (كانون الثاني).



الشخص الأول الذي التقط العدوى رجل وصل إلى ملبورن آتياً من ووهان قبل أسبوع من ذلك.



أما البقية فزاروا بدورهم الصين.

* باكستان

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