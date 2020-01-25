إيران: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة

2020/01/25 | 21:30

اخبار السعودية )- قال على أصغر زاريان، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم (السبت)، إن المنظمة قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار.

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف زاريان، في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: «في اللحظة الحالية، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار، فإن هيئة الطاقة الذرية، كمنفذ، قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة».

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