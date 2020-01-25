إجراءات وقائية على القادمين من الصين بمطارات السعودية

2020/01/25 | 21:30

اخبار السعودية )- أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، اليوم (السبت)، اتخاذها إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضحت أن ذلك يشمل الرحلات المباشرة وغير المباشرة بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي «كورونا» المستجد في جنوب الصين، وجاءت هذه التدابير منذ أن تم الإعلان عن ظهور الفيروس. ?s=21

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