العراق.. أمن الجنوب من الجيش إلى الشرطة

2020/01/25 | 23:30

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية/الحدث، مساء السبت، أن مجلس الأمن العراقي قرر نقل ملف الأمن في 6 محافظات جنوبية من الجيش إلى الشرطة المحلية، لافتاً إلى أن القرار لا يضم البصرة والناصرية.والمحافظات المشمولة بالقرار

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