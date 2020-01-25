نتنياهو: خطة سلام ترمب لا تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ

2020/01/25 | 23:34

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (السبت)، إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الإدارة الأميركية قريباً ستكون «تاريخية»، وذلك مع قرب توجهه إلى واشنطن لمناقشة هذه المبادرة.

وأضاف نتنياهو، في بيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «فرصة من هذا النوع لا تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ ولا يمكننا تفويتها.



آمل أن نكون على أعتاب لحظة تاريخية بالنسبة لدولتنا».

وفي سياق متصل، قال بيني غانتس، زعيم حزب «أزرق أبيض» والمنافس الرئيسي لنتنياهو، إنه قبِل دعوة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، لبحث خطة للسلام في الشرق الأوسط.

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