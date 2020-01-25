2020/01/26 | 01:34

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية/الحدث، ليل السبت الأحد، عن مقتل أحد المسعفين في العاصمة بقنبلة دخانية.وفي وقت سابق السبت، أعلنت مصادر أمنية وطبية عن مقتل أربعة محتجين في بغداد وجنوب البلاد (3 في ذي قار ووواحد في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل مسعف في بغداد بقنبلة دخانية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل مسعف في بغداد بقنبلة دخانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).