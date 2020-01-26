2020/01/26 | 01:38

اخبار السعودية )- بعد ساعات من دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى الانسحاب من ساحات الاعتصام، داهمت القوات الأمنية العراقية عدداً من هذه الساحات واشتبكت مع المعتصمين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم بالرصاص وقنابل الغاز.

دعوة الصدر، التي وصفتها تنسيقية المظاهرات في بيان بـ«الخيانة»، جاءت في تغريدة تضمنت غضباً وعتباً على «من شك بي من متظاهري (ساحة التحرير) وباقي المحافظات»، فسرتها السلطات كـ«ضوء أخضر» للتحرك ضد المتظاهرين.



وكانت أولى ثمار تلك الإشارة قيام قوات الصدمة في محافظة البصرة بالهجوم فجر أمس، على ساحة الاعتصام في المدينة وإزالة خيامها واعتقال 16 متظاهرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتحامات لساحات الحراك بعد سحب الصدر أنصاره) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتحامات لساحات الحراك بعد سحب الصدر أنصاره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).