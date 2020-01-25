هدوء حذر يخيم على ساحات الاعتصام في بغداد

2020/01/26 | 02:36

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية/الحدث، ليل السبت الأحد، بأن هدوءاً حذراً يخيم على ساحات الاعتصام في العاصمة بغداد، وسط انتشار أمني مكثف في محيط ساحة التحرير وجسر محمد القاسم.يأتي هذا فيما دخلت أعداد كبيرة من

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