مسلح يهدد متظاهرين.. وناشطون: يتبع قوات الصدر

2020/01/26 | 09:17

اخبار السعودية )- تداول مغردون عراقيون، السبت، فيديو يظهر شخصا مسلحا وهو يطلق النار على عدد من المتظاهرين من مسافة قريبة.وفي بداية الفيديو يظهر رجل يرتدي زيا أسود وقبعة، محاطا بعدد من المتظاهرين في شارع الأندلس

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