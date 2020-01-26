الناصرية.. إصابات إثر مصادمات بين الأمن العراقي والمتظاهرين

2020/01/26 | 11:20

اخبار السعودية )- أفادت وكالة الأنباء العراقية باستمرار تواجد المعتصمين في ساحة الحبوبي بالناصرية، فيما أغلق محتجون عدداً من الجسور في محافظة ذي قار.يأتي ذلك فيما أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، أن مصادمات حدثت وسط مدينة

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