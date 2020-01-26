العراق.. مصادمات بالناصرية ومحتجون يتوافدون على ساحات البصرة

2020/01/26 | 12:22

اخبار السعودية )- أفادت وكالة الأنباء العراقية باستمرار تواجد المعتصمين في ساحة الحبوبي بالناصرية، الأحد، فيما أغلق محتجون عدداً من الجسور في محافظة ذي قار، كما أفاد موقع قناة "السومرية" بتوافد أعداد كبيرة من المواطنين

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