ترمب: أميركا لن ترفع العقوبات من أجل التفاوض مع إيران

2020/01/26 | 12:29

اخبار السعودية )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة في وقت متأخر من مساء أمس (السبت) إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل التفاوض معها، فيما بدا أنه ردّ على مقابلة نشرتها صحيفة «دير شبيغل» مع وزير الخارجية الإيراني.وكتب ترمب في التغريدة التي نشرها بالإنجليزية ولاحقاً بالفارسية: «وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها تريد رفع العقوبات...لا شكراً!»، وفقاً لما نقلته «وكالة رويترز للأنباء».

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