وفاة نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال مبارك عبد الكريم

2020/01/26 | 12:29

اخبار السعودية )- غيّب الموت فجر اليوم (الأحد) نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، مبارك عبد الكريم، بعد معاناة مع المرض.وكان نجم الهلال خضع مؤخراً لعملية جراحية استغرقت 4 ساعات، بمستشفى الملك فهد بالخبر.ويعد مبارك عبد الكريم، أول قائد في تاريخ نادي الهلال، وأول من حمل كأس الملك عام 1962 أمام نادي الوحدة في أول مشاركة لأندية المنطقة الوسطى في مسابقة كأس الملك، كما حمل كأس الملك عام 1965 أمام الاتحاد، وكأس ولي العهد أمام الفريق ذاته في العام نفسه.

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