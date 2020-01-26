الجيش الألماني يستأنف تدريب قوات عراقية في شمال العراق

2020/01/26 | 15:28

اخبار السعودية )- استأنف الجيش الألماني تدريب قوات عراقية في إقليم كردستان الشمالي، الأحد، بعد حوالي 3 أسابيع من تعليقه في أعقاب قتل الولايات المتحدة لجنرال إيراني بارز في بغداد.وقال الجيش إن قائد القوات الدولية التي

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