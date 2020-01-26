ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 31 قتيلاً

2020/01/26 | 15:35

اخبار السعودية )- انتشلت فرق الإنقاذ التي كانت تعمل طوال الليل في درجات حرارة أقل من الصفر، 45 شخصاً من تحت أنقاض المباني المنهارة، جراء الزلزال الذي ضرب شرق تركيا يوم الجمعة الماضي، في حين ارتفع عدد الضحايا إلى 31 قتيلاً، حسبما ذكرت سلطات إدارة الكوارث التركية.وبثت محطات التلفزيون لقطات أظهرت امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها ورضيعتها، أثناء إنقاذهما من تحت الأنقاض، بعد مرور 28 ساعة على وقوع الزلزال في إقليم ألازيغ بقوة 6.8 درجة.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن المنقذين يستخدمون أيديهم وحفارات ميكانيكية، وغيرها من الأدوات، ويواصلون البحث عن ناجين في ثلاثة مواقع في الإقليم.

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