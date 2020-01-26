2020/01/26 | 15:35

اخبار السعودية )- استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي، اليوم (الأحد)، لتفريق متظاهرين في العاصمة وجنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مواجهات مع المحتجين العازمين على مواصلة حراكهم.وقتل أربعة متظاهرين في العراق، أمس (السبت)، بينما أعادت السلطات فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية بحسب ما أفاد به مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، وأكّدته الحكومة، مما أثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة وفضّ الاحتجاجات المطلبية المستمرة منذ نحو أربعة أشهر.لذلك، عاد المحتجون بأعداد كبيرة خلال المساء وصباح الأحد، وحاولت قوات الأمن تفريقهم مجدداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين لليوم الثاني) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين لليوم الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).