الفلسطينيون يهددون بالانسحاب من «أوسلو» في حال إعلان خطة السلام الأميركية

2020/01/26 | 18:41

اخبار السعودية )- هدد الفلسطينيون اليوم (الأحد) بالانسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إذا ما أعلنت الإدارة الأميركية عن خطتها المرتقبة لحل النزاع في الشرق الأوسط، وفق ما قال مسؤولون فلسطينيون لوكالة الصحافة الفرنسية.وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: «خطواتنا للرد على إعلان صفقة القرن تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية»، مضيفا أن إعلان الخطة سيخلق واقعا جديدا و«يحوّل الاحتلال من احتلال مؤقت إلى دائم».

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