2020/01/26 | 18:41

اخبار السعودية )- فضل عدد كبير من سكان مدينة «إلازيغ» التركية أن يمضوا ليلتهم في الشوارع، خشية تكرر الزلزال الذي ضرب مدينتهم (الجمعة) والهزة القوية التي تلته أمس (السبت).وبقي عشرات الناس في الشارع حول نيران أشعلوها للتدفئة، متدثرين بأغطية ملونة.ورغم البرد القارس، تقول إسراء كسابوغلو وهي ترتعد من البرد إنه «من المستحيل أن تعود إلى المنزل».وحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية فإسراء ليست الوحيدة، إذ اختار عدد كبير من سكان مدينة إلازيغ، التي شهدت (الجمعة) زلزالاً قوياً بلغت شدّته 6.7 درجات، إمضاء ليلة أخرى خارج المنزل رغم درجة الحرارة التي تصل إلى 10 تحت الصفر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال تركيا يجبر المواطنين على النوم في الشوارع) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال تركيا يجبر المواطنين على النوم في الشوارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).