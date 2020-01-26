ولي العهد السعودي يرعى تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية

2020/01/26 | 20:45

اخبار السعودية )- رعى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم (الأحد)، حفل تخريج الدفعة (97) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، وذلك بمقر الكلية في الرياض.

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