ترمب يقول إن رئيس الادعاء في قضية مساءلته «سيدفع الثمن»

2020/01/26 | 22:18

اخبار السعودية )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الأحد) إن النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يقود الادعاء في قضية مساءلة الرئيس «لم يدفع الثمن بعد» على تصرفاته، وذلك في تصريح قال شيف إنه يراه تهديداً له.ويأتي هجوم ترمب على شيف وديمقراطيين آخرين بعد أيام من دفوعهم في محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له، ثم سعيه بعد ذلك لعرقلة التحقيق بالكونغرس.وقال ترمب على «تويتر» إن «آدم شيف المراوغ سياسي فاسد وربما رجل مريض للغاية...لم يدفع الثمن بعد على ما فعله ببلدنا»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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