ميغان رفضت عرضاً من الملكة إليزابيث بالتخلي عن الألقاب الملكية قبل زفافها

2020/01/26 | 23:20

اخبار السعودية )- منحت الملكة إليزابيث الثانية، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، حرية العيش بدون ألقاب ملكية قبل زفافهما، لكن ميغان كانت «سعيدة» بالتوقف عن التمثيل، وأن تُصبح عضوة في العائلة الملكية البريطانية، وفقاً لتقرير جديد.

وقال مصدر لصحيفة «ذا صن» البريطانية، إنه قبل حفل الزفاف الملكي في مايو (أيار) 2018، قدمت الملكة (93 عاماً) العرض إلى ميغان الذي «سيمنحها حريتها في مواصلة عملها التمثيلي».



وحسب المصدر، فإن ميغان رفضت العرض لأنها «أرادت أن تصبح عضواً عاملاً في العائلة الملكية».

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