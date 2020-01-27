عبد المهدي: للهجوم على السفارة الأميركية تداعيات خطيرة

2020/01/26 | 23:41

اخبار السعودية )- استهجن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، في بيان صدر عنه مساء الأحد، استهداف السفارة الأميركية في بغداد في وقت سابق من الأحد، مؤكداً أن هذه الأعمال "مدانة وخارجة عن

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