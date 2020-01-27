مصادر: صاروخ يصيب مبنى السفارة الأميركية في العاصمة العراقية

2020/01/27 | 00:22

اخبار السعودية )- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن أحد الصواريخ التي سقطت في المنطقة الخضراء في بغداد أصاب مبنى السفارة الأميركية، بينما قدر مصدر آخر عدد الصواريخ التي ضربت السفارة بثلاثة أحدهما سقط في مطعم السفارة.

وقال المصدر في تصريحات لـ«السومرية نيوز»، إن «صاروخاً من الصواريخ التي سقطت اليوم أصاب مبنى السفارة الأميركية»، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم (الأحد)، عن سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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