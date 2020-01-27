2020/01/27 | 00:22

اخبار السعودية )- ذكر موقع «تي إم زي» الأميركي على الإنترنت، اليوم (الأحد)، أن كوبي براينت؛ أسطورة كرة السلة المعتزل، توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

وأوضح الموقع أن «براينت كان مسافراً مع 3 أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق»، مشيراً إلى أنه «تم تأكيد وفاة 5 أشخاص».

وأكدت مدينة كالاباساس عبر حسابها في «تويتر» وفاة أسطورة كرة السلة المعتزل في تحطم هليكوبتر.



وقالت «بحزن شديد علمنا بوفاة كوبي براينت وأربعة آخرين في تحطم هليكوبتر في كالاباساس».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة كوبي براينت أسطورة كرة السلة في تحطم هليكوبتر) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة كوبي براينت أسطورة كرة السلة في تحطم هليكوبتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).